Вице-канцлер Германии считает "Северный поток-2" геополитической ошибкой

Строительство "Северного потока-2" можно считать геополитической ошибкой Германии. Все страны, кроме Германии и Австрии, выступали против строительства.
Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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По словам Хабека, газопровод не удовлетворяет правило анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании - добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.
"Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством", — сказал политик.
США будет способствовать блокированию "Северного потока-2" в случае открытого вторжения России в Украину.
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