Ветеран АТО Майман призвал наказать Киву за любовь к оккупантам и Путину

Антиукраинское заявление нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, когда он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем рождения, не должно остаться безнаказанным.
Об этом у себя на Telegram-канале Mayman News заявил ветеран АТО Михаил Майман, сообщают "Комментарии".
"Это полный абсурд. Хватит терпеть этот беспредел. Сначала он кричал "Слава Украине", а теперь поздравляет с праздником виновника гибели тысяч украинских солдат", - написал он.
В своем видеообращении Майман призвал ветеранов АТО собраться под Верховной Радой и объяснить Киве, что у нас тут Украина, а не Россия, и что у нас в стране до сих пор идет война.
"Партия "Удар" направила в СНБО письмо с требованием лишить Киву депутатского мандата, но сама власть пока никак не отреагировала на это "поздравление". Поэтому давайте не будем безразличными, и все вместе объясним Киве, в какой стране он живет и почему нельзя поздравлять с праздниками оккупантов", - добавил Майман.
По словам ветерана АТО, точное время и место акции он огласит накануне события.
Ранее Майман утверждал, что Кива организовал на него неудачное покушение в Турции.
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