"Весной будет отправная точка" - Притула рассказал о политических планах

Притула заявил, что от олигархов денег брать не будет. Фото: "Радіо Свобода"

Волонтер и телеведущий Сергей Притула анонсировал "оживление жизни" в украинской политике.

Об этом сказал в интервью "Радіо Свобода". Заявил о политической партии.

"Процессы, которые оживят жизнь в системе координат украинской политики, состоятся весной. И это будет отправная точка интереснейших изменений на ландшафте", - сказал.

На вопрос, финансирует ли его политическую деятельность олигарх Виктор Пинчук, ответил: "Господин Пинчук будет держаться от политической силы Притулы как можно дальше. В мае вступит в силу закон о деолигархизации. Будут списки людей, подпадающих под это определение. Там есть несколько пунктов, которые делают невозможным в теории сотрудничество олигарха и политика. Олигархи будут находить пути, чтобы это обойти.

Меня в этой истории больше триггерил факт, что я работаю на одном из каналов господина Пинчука - "Новий", время от времени веду проекты на "СТБ". Для себя задавал вопрос – насколько это подпадает под закон о деолигархизации. Потому заказал юридическую экспертизу. Мне объяснили, что могу спать спокойно".

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Также заявил, что за 14 лет работы на "Новом" ни разу не видел Пинчука, и является "равноудаленным от Коломойского, Фирташа, Ахметова".

"Это первый шаг к политической гибели", – сказал о финансировании партии олигархами.

О будущем парламенте спрогнозировал, что в нем не будет монобольшинства. "Большинство будет создано силами минимум трех партийных структур", - сказал Притула и добавил, что готов общаться с теми, кто за движение Украины в ЕС и НАТО. А "Слуга народу", "Європейська солідарність" и "Батьківщина" "не воспринимает враждебно".

В 2019 году Притула баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", шел 30 в списке. В парламент не попал. На выборах мэра Киева в позапрошлом году занял третье место. В феврале 202-го вышел из политсовета "Голос". В июне покинул партию и заявил, что "партийные ряды начали очищаться от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей".