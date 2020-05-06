Весна пришла, но своих сажать не хочется. Чиновники смогут прятать имущество у детей

Партия Зеленского вместе с ОПЗЖ продвигает законопроект о сокрытии имущества чиновниками

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал и рекомендует принимать законопроект №3355-1, который позволит чиновникам не показывать в декларациях детей и записанное на них имущество, если они не живут вместе с декларантом.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель комитета, нардеп Ярослав Юрчишин.

"Комитет по антикоррупционной политике можно легко переименовывать в комитет коррупционной политики.

Только голосами части "Слуг народа" и ОПЖЗ признано некоррупционным и рекомендуется принимать за основу и в целом законопроект 3355-1 который позволяет:

- избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые не проживают с декларантом. Купил сын условного председателя ГНС Любченко квартиру в свои неполные 18 зарегистрировал на себя, доказать происхождение денег не может, но отец вне подозрений;

- недекларирование советниками на общественных началах президента Украины. Советник по вопросам трудоустройства Денис Ермак (все совпадения вымышленные) может не декларироваться, деньги он точно не от государства получал.

Все это прикрывалось необходимостью декларироваться членам наблюдательных советов государственных предприятий. На урегулирование которого направлен альтернативный 3355. Который комитет отклонил.

Почему такая спешка? 1 июня завершается летнее декларирования. Надо успеть все переписать на детей, зарегистрировать детей в другое место желательно 29 декабря, привлечь советников на общественных началах.

Так и завершается антикоррупционная реформа Зеленского: отменой норм предложенных им и принятых большинством осенью. Весна пришла, своих сажать не хочется", - написал нардеп.

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Авторами законопроекту 3355-1 выступили 28 нардепов. Также среди инициаторов - первый вице-спикер Руслан Стафанчук, который избирался от "Слуги народа".