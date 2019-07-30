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Вероятный преемник Супрун обозначил первые шаги медреформы

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Вероятный преемник Супрун обозначил первые шаги медреформы
Михаил Радуцкий - основатель одной из старейших частных клиник Киева "Борис" избран народным депутатом на внеочередных выборах в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа". Фото: из открытых источников

У президента и партии "Слуга народа" есть "окно возможностей" - от 6 до 8 месяцев. Поэтому все, о чем я говорю, мы должны успеть за это время. Конечно, хотелось бы потратить 10 лет, но есть только эти месяцы.

Рассказал владелец клиники "Борис" и вероятный будущий министр здравоохранения от партии "СГ" Михаил Радуцкий в интервью Интерфакс-Украина.

Радуцкий также рассказал о первых их шаги по медреформы.

1 - перепись населения

По его словам, Зеленский обещает перепись в этом году.

"Как можно делать расчеты на медицину, не зная численности населения? Думаю, в стране 30 млн, кто-то считает, что 28 млн, кто-то - 42 млн".

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2 - аудит состояния системы медицины

Аудит проводить одновременно по всей стране с привлечением кого-то из первой "пятерки". Заверил, что это "небольшие деньги".

"Более того, мы понимаем, что это будут за деньги. Мы не будем привлекать кредиты, не будем из бюджета лишних средств".

3 - принятие медицинских протоколов

По словам Радуцкого, в Украине они не могут быть международными и английском. Протоколы должны быть украинский.

"Это могут быть протоколы, взятые в какой-то передовой страны, но адаптированные под нашу материально-техническую базу. Если сравнивать состояние больниц, условно, в Житомире и Киеве, и действовать по киевскому протоколом, то житомирские врачи сядут в тюрьму, потому что не смогут выполнить протокол. Надо или поднять все больницы на один уровень до, например, Института Стражеско или Амосова, или взять нижнюю планку, поднимая ее каждый раз. Протоколы должны быть под то, что является средним по стране, сможет применить каждая клиника".

Претендент на должность главы Минздрава добавил, что тогда по протоколам принимать стандарты качества, а после этого рассчитывать тарифы. убеждает, что без принят протоколов и стандартов невозможно корректно посчитать стоимость и тарифы.

Во фракции политической партии "Слуга народа" в парламенте изберут 12 неофициальных лидеров, которые будут координировать деятельность народных депутатов. В шутку их называют "апостолами", отметил будущий нардеп Давид Арахамия.

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