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вторник, 04 июня 2019 12:17

Вероятная встреча Зеленского и Трампа оказалась фейком

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Вероятная встреча Зеленского и Трампа оказалась фейком
Администрация президента советует следить за кадровыми изменениями в команде Зеленского только на их странице. Фото: BBC.com

Информация о возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в конце июня оказалась ложной. Накануне вероятную дату назвал Борис Тизенгаузен, который представился внештатным советником гаранта Украины.

"3 июня некоторые СМИ начали распространять интервью с Борисом Тизенгаузеном, представляя его как внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского. В материале говорилось о возможной дате встречи гаранта с президентом США Дональдом Трампом.

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Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов - Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как фейковой", - сообщили в Администрации президента.

Сразу после публикации обращение Борис Тизенгаузен прокомментировал ситуацию.

"Ребята, я тот самый человек. Все гораздо проще. На одном из эфиров ошибочности протитровали по старой памяти. Никакой измены и фейков. Всех обнял", - написал в Facebook Тизенгаузен.

В интервью "Радио Свобода" Борис Тизенгаузен рассказал, что встреча возможна после того, как Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Это произойдет во время саммита G20, который состоится 28-29 июня.

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Дата
04
июня

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