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воскресенье, 02 мая 2021 17:05

Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
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Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили поселок Верховина в Ивано-Франковской области
Фото: verkhovyna.life
Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили поселок Верховина в Ивано-Франковской области
Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили поселок Верховина в Ивано-Франковской области
Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили поселок Верховина в Ивано-Франковской области
Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили поселок Верховина в Ивано-Франковской области

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой 1 мая посетили поселок Верховина в Ивано-Франковской области.

Визит был нерабочим. Президентская чета отправилась на отдых. Об этом сообщает местное издание verkhovyna.life.

"Никто не ожидал, но сегодня, 1 мая, Верховину посетил президент Украины Владимир Зеленский. Это был не официальный визит, а отдых", - говорится в сообщении.

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Зеленский с женой побывали на экскурсии в доме-музее "Тени забытых предков", где проживал и творил известный режиссер Сергей Параджанов.

Также чета посетила музей "Гуцульской магии", в котором после экскурсии владелец подарил Владимиру Зеленскому символ гуцулов - музыкальный инструмент трембиту.

Как видно из опубликованных фото, Владимир и Елена Зеленские много фотографировались со всеми желающими.

Президент Владимир Зеленский отдыхал на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области в начале января. Он фотографировался с отдыхающими.

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