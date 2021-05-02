Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой 1 мая посетили поселок Верховина в Ивано-Франковской области.
Визит был нерабочим. Президентская чета отправилась на отдых. Об этом сообщает местное издание verkhovyna.life.
"Никто не ожидал, но сегодня, 1 мая, Верховину посетил президент Украины Владимир Зеленский. Это был не официальный визит, а отдых", - говорится в сообщении.
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Зеленский с женой побывали на экскурсии в доме-музее "Тени забытых предков", где проживал и творил известный режиссер Сергей Параджанов.
Также чета посетила музей "Гуцульской магии", в котором после экскурсии владелец подарил Владимиру Зеленскому символ гуцулов - музыкальный инструмент трембиту.
Как видно из опубликованных фото, Владимир и Елена Зеленские много фотографировались со всеми желающими.
Президент Владимир Зеленский отдыхал на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области в начале января. Он фотографировался с отдыхающими.
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