Вернет Украину статус ядерной державы

Украина должна построить демократическую страну. Фото: pixabay.com

Украина не должна возвращаться к статусу ядерной державы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский интервью Axios, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

По его словам, такой шаг будет неверным, а в мире все же победит цивилизация.

Президент считает, что Украина должна построить демократическую страну.

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"Я считаю, что сегодня это (возвращение ядерного статуса Украины, - Gazeta.ua) неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей", - сказал Зеленский.

5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания заключили международное соглашение - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Россия обязалась уважать независимость, суверенитет и границы Украины.