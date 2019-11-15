Верховный суд просит проверить конституционность закона Зеленского

Представления просят рассмотреть как неотложное. ФОТО: Офис президента

Верховный суд направит представление в Конституционный суд с требованием проверить, соответствуют ли некоторые положения закона об изменениях в судебной системе Конституции Украины. Закон внес и подписал президент Владимир Зеленский.

За такое решение проголосовали на заседании пленума Верховного суда, говорится на сайте суда.

Укринформ уточняет, что его поддержали 168 судей. Сейчас их в органе работает 193 (с максимальных 200, предусмотренных старым законом).

На соответствие основному закону просят проверить нормы по сокращению количества судей Верховного суда с 200 до 100, уменьшение зарплат, порядка дисциплинарной ответственности судей, порядка формирования Высшей квалификационной комиссии судей (орган, который тестирует и отбирает судей), порядка увольнения членов Высшего совета правосудия (орган, который вносит президенту на подпись представление на каждого судью).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главным аргументом в принятии судебного решения становятся деньги и связи - эксперт

"Мы надеемся, что КСУ рассмотрит наше представление в кратчайшие сроки, чтобы обезопасить судебную систему от начала внедрения неконституционных положений законов", - сказала председатель Верховного суда Валентина Данишевская.

Судьи Верховного суда просят рассмотреть свое представление как неотложное.

7 ноября вступили в силу изменения в законы "О судоустройстве и статусе судей", "О Высшем совете правосудия".