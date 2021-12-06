Верховный суд подтвердил государственную измену Януковичу

Приговор о 13 годах тюрьмы для Януковича оставили в силе. Фото: Reuters

Верховный суд по результатам рассмотрения кассационных жалоб защиты экс-президента Виктора Януковича оставил без изменений решение судов двух инстанций по делу о государственной измене.

Об этом объявил председательствующий судья Андрей Чыстык, сообщает "Укрінформ"

"Суд вынес: приговор Оболонского райсуда Киева и постановление Киевского апелляционного суда в отношении Януковича оставить без изменений, а кассационные жалобы защитников Байдыка, Беленко, Горошинского, Сердюка, и Федоренко и Фозекош - без удовлетворения", - сказал судья.

Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

24 января 2019 года Оболонский районный суд города Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Срок отбывания наказания Януковичу будет отчисляться с момента его задержания.