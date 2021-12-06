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понедельник, 06 декабря 2021 18:05

Верховный суд подтвердил государственную измену Януковича

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Верховный суд подтвердил государственную измену Януковича
Приговор о 13 годах тюрьмы для Януковича оставили в силе. Фото: Reuters

Верховный суд по результатам рассмотрения кассационных жалоб защиты экс-президента Виктора Януковича оставил без изменений решение судов двух инстанций по делу о государственной измене.

Об этом объявил председательствующий судья Андрей Чыстык, сообщает Укрінформ.

"Суд вынес: приговор Оболонского райсуда Киева и постановление Киевского апелляционного суда в отношении Януковича оставить без изменений. А кассационные жалобы защитников - Байдыка, Беленко, Горошинского, Сердюка, Федоренко и Фозекош - без удовлетворения", - сказал судья.

Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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24 января 2019 года Оболонский районный суд города Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Срок отбывания наказания Януковичу будет отчисляться с момента его задержания. Он скрывается в Российской Федерации.

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