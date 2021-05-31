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понедельник, 31 мая 2021 19:20

Верховная Рада рассмотрит постановление против режима Лукашенко

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Верховная Рада рассмотрит постановление против режима Лукашенко
Постановление рассмотрят во вторник. Фото: Reuters

Верховная Рада рассмотрит постановление о признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

"Хочу присоединиться к этому постановлению, в котором украинский парламент выражает требования к властям республики Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленного освобождения Романа Протасевича и других политических заключенных", - сказала вице-спикер ВР Елена Кондратюк, сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

Это постановление рассмотрят во вторник.

Кондратюк добавила, что власти Украины должны защитить права украинцев на территории Беларуси.

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"Мы знаем, что есть украинские пациенты, которые ожидают операции в белорусских больницах. Поэтому обращаемся к правительству и Министерству здравоохранения с просьбой обеспечить возможность лечения или подыскать альтернативу для проведения операций для каждого украинца, который не сможет этого сделать в Беларуси из-за усиления санкций", - сказала она.

С 26 мая все прямые рейсы между странами отменены. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича, напоминает РБК-Украина.

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