Верховная Рада проведет три внеочередные заседания: о чем будут говорить

Депутаты соберутся на внеочередное заседание. Фото: Украинская правда

30 марта состоятся сразу три внеочередных заседания Верховной Рады.

Кроме Донбасса и экономики, депутаты обсудят разрисованный Офис президента, сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

На первом из этих заседаний рассмотрят постановление о обострении на Донбассе, на втором - экономические законопроекты.

А на третьем депутатам предложат принять осуждение акции протестующих под Офисом президента 20 марта.

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Мэр города Доброполье Андрей Аксенов, который якобы имеет российское гражданство, победил на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области.