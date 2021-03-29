Верховная Рада проведет три внеочередные заседания: о чем будут говорить

30 марта состоятся сразу три внеочередных заседания Верховной Рады.
Кроме Донбасса и экономики, депутаты обсудят разрисованный Офис президента, сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
На первом из этих заседаний рассмотрят постановление о обострении на Донбассе, на втором - экономические законопроекты.
А на третьем депутатам предложат принять осуждение акции протестующих под Офисом президента 20 марта.
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Мэр города Доброполье Андрей Аксенов, который якобы имеет российское гражданство, победил на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области.
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