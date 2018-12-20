Верховная Рада продлила мораторий на землю

Парламент продлил мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

Проект закона №9355-3 поддержал 231 народный депутат. Именно его из 16 альтернативных документов рекомендовал комитет по вопросам аграрной политики.

В указанном проекте закона содержится обязанность правительства подать в Верховную Раду законопроект о введении рынка земли.

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В Украине уже 17 лет действует мораторий на продажу паев сельскохозяйственного назначения. За это время более миллиона владельцев уже умерли, не дождавшись возможности свободно распоряжаться собственным имуществом.

Общая площадь земель в Украине - более 60 млн га. Из них около 70% - это земли сельскохозяйственного назначения, из которых ежегодно обрабатывается более 32 млн га. Для сравнения, в Польше под сельскохозяйственное назначение задействована вдвое меньше площадь - около 14 млн га. В Германии - 12 млн га.

В Украине - наибольшее количество черноземов в мире - 28 млн га.