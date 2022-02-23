Верховная Рада перешла в режим чрезвычайного положения

Парламент проголосовал за постановление №7105 об организации работы Верховной Рады в условиях действия чрезвычайного и/или военного положения. Ее внес в Раду Давид Арахамия. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

23 февраля народные депутаты проголосовали за перевод Верховной Рады в режим работы в условиях чрезвычайного положения. Постановление №7105 поддержали 342 народных избранника.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Законопроект о работе Совета в условиях чрезвычайного и/или военного положения внес в парламент глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Организация работы ВР, ее органов и должностных лиц осуществляется с учетом следующих особенностей в условиях ЧС или ВС:

- совет работает в режиме пленарных заседаний, включая работу в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях и группах;

- заседания согласительного совета созываются председателем парламента, его первым заместителем или исполняющим обязанности заместителя;

- внеочередные пленарные заседания парламента проводятся по предложению согласительного совета депутатских фракций или групп.

23 февраля Верховная Рада намерена ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. ЧС предлагают ввести на 30 дней. Военное положение в Украине будут введены в случае необходимости.