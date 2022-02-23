Верховная Рада перешла в режим чрезвычайного положения

23 февраля народные депутаты проголосовали за перевод Верховной Рады в режим работы в условиях чрезвычайного положения. Постановление №7105 поддержали 342 народных избранника.
Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Законопроект о работе Совета в условиях чрезвычайного и/или военного положения внес в парламент глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Организация работы ВР, ее органов и должностных лиц осуществляется с учетом следующих особенностей в условиях ЧС или ВС:
- совет работает в режиме пленарных заседаний, включая работу в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях и группах;
- заседания согласительного совета созываются председателем парламента, его первым заместителем или исполняющим обязанности заместителя;
- внеочередные пленарные заседания парламента проводятся по предложению согласительного совета депутатских фракций или групп.
23 февраля Верховная Рада намерена ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. ЧС предлагают ввести на 30 дней.
Военное положение в Украине будут введены в случае необходимости.
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