Верховная Рада отложила рассмотрение законопроектив по выходу из конституционного кризиса

Рассмотрение перенесли на следующую пленарную неделю. Фото: Delo.ua

На этой пленарной неделе Верховная Рада не будет рассматривать ни один из законопроектив по выходу из конституционного кризиса.

В повестке дня нет ни одного из законов по разрешению кризиса, сообщили собеседники "Украинской правды" в различных фракциях парламента.

"У "слуг" внутри конфликт. Голосов закона Зеленского нет, а офис делает все, чтобы закон Разумкова также не голосовали. Все выходные лидеры СН обзванивали другие фракции и предлагали вообще не проводить заседание, мол, Разумков и Стефанчук больные", - рассказал УП один из собеседников в оппозиционных фракциях.

Вице-спикерка Елена Кондратюк была против откладывания законопроектив

Такую же информацию обнародовал депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Со среды Рада может пойти работать в комитеты.

Решение конституционного кризиса отложат минимум до следующей пленарной неделе. Или для него придется созвать внеочередное заседание.

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"Пока не видно, чтобы офис пытался решить кризис. Коммуникации с Разумковым нет. И на этой неделе в рассмотрение законов о КСУ заходить не будут", - рассказал источник, близкий к спикеру Рады.

6 ноября Верховная Рада не назначила судью Конституционного суда. "За" проголосовали 100 нардепов при 226 необходимых. Вакантными пока остаются 2 места. 4 ноября депутаты от партий "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, который блокирует работу Конституционного суда Украины. Судьи Конституционного суда Украины, голосовавшие против решения по отмене антикоррупционных законов, временно отказались от участия в его работе. 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривает наказание за ложь в декларациях.