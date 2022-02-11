Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин

Виновных в потере Крыма следует искать среди руководства страны, начиная с 1990-х годов, говорит Павел Казарин. Фото: Gazeta.ua

Временная следственная комиссия, созданная в Верховной Раде для расследования фактов, способствовавших аннексии Крыма, не найдет виновных в потере полуострова. Главная задача ВСК – это политическое давление на оппозицию, рассказывает в интервью Gazeta.ua Павел Казарин, журналист и публицист.

"По моему мнению, единственная цель создания этой ВСК - это политическое давление на оппозицию. У Владимира Зеленского почему-то есть такое желание - посадить своего главного визави Петра Порошенко. Вероятно, комиссия будет искать доказательства того, что предыдущая власть виновата в том, что произошло восемь лет назад на полуострове", – говорит Казарин.

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Отстоять полуостров в 2014 году не было шансов. Виновных нужно искать среди руководства страны, начиная с 1990-х годов, считает журналист:

"Не уверен, что в феврале 2014 года у Киева был хоть какой-то шанс отстоять полуостров. Надо понимать, какой Россия была тогда. Это была страна, продававшая всему миру нефть по 110 долларов за баррель. Председавшая у G8. Только что выигравшая Олимпиаду, которую сама и провела. В сознании ее вождей могло произойти так называемое "головокружение от успехов". Даже если бы официальный Киев начал в Крыму сопротивляться с оружием - я не уверен, что это бы заставило Путина отступить. Причины, нужно искать во всей политике Украины по Крыму, начиная с 1990-х годов. Можно начать с украинских президентов. При каждом из них армию только распродавали, потому что она имела "лишнюю технику", которая досталась со времен Советского Союза. Ситуация изменилась только в 2014 году".

Интервью с Павлом Казариным читайте на Gazeta.ua.

20 февраля 2014 началась аннексия Крыма Российской Федерацией. Ее не признали вместе с Украиной Генассамблея ООН, ПАСЕ. Большинство государств мира называют оккупацию нарушением международных соглашений.

Российские власти захватили на полуострове более 4 тыс. объектов, стоимостью более 60,2 млрд. грн. Ущерб от аннексии за это время составил более $100 млрд, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля.

После оккупации Крыма Россия начала войну на Донбассе.