Верещук обвинили в бездействии в вопросе Шосткинского порохового завода

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 63
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 288
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 108
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1746
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1161
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 261
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 513
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
1 Просмотров: 900
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2754
Фото
Все фото
3
8
7
6
4
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Видео
Все видео
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
Выборы мэра Львова: Садовый сделал заявление
Выборы мэра Львова: Садовый сделал заявление
"Он просит, чтобы вы не сидели" - Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа
"Он просит, чтобы вы не сидели" - Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа
Интервью
1/5
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1242
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1746
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1494
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1800
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 576
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
четверг, 20 августа 2020 13:10

Верещук обвинили в бездействии в вопросе Шосткинского порохового завода

1 Комментировать
Верещук обвинили в бездействии в вопросе Шосткинского порохового завода
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии. Фото: shostka.info

Коллектив Шосткинского казенного завода "Звезда" заявил о масштабных хищениях на предприятии и обвинил действующую власть в бездействии.

Об этом говорится в видеообращении инициативной группы, опубликованном в фейсбуке.

"Звезда" - одно из старейших предприятий ВПК, входит в государственный концерн Укроборонпром. На протяжении 4 лет сотрудникам не выплачивается зарплата и не засчитывается трудовой стаж. Руководители завода бесконтрольно распродают имущество по цене металлолома. Коллектив несколько раз безрезультатно обращался за помощью к народному депутату, главе подкомитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Ирине Верещук. "Собрать комитет пригласить на него чиновников с Укроборонпрома с Минобороны и нашу инициативную группу наметить пути решения. Это ваша прямая обязанность, вы за это заработную плату получаете", - говорится в обращении.

В феврале 2020 года начальник бюро ТМЦ "Звезды" Наталия Максина и Олег Романовский депутат Шосткинского городского совета приезжали на заседание Комитета ВРУ, однако Верещук и другие члены комитета, выслушав проблему, ничего не предприняли.

"Вы полностью проигнорировали обращения, вы ничего не сделали… Вы приходите к власти, обещаете, но для "Звезды" ничего не меняется. У меня складывается одно впечатление: вы в теме или в доле. Я хочу чтобы вы поняли одно: мы не оставим борьбу за этот завод. Если надо пройти семь кругов ада, чтобы его спасти, мы пройдем. Но только вы встанете вместе с нами. Вы за это отвечаете", - обратилась Максина к Верещук.

После этого обращения на завод все же приехала комиссия в составе представителей Кабмина, Укроборонпрома и местной власти. Однако чиновники встретились только с администрацией завода, проигнорировав ожидающий их коллектив.

"Фарс, который вы устраиваете, нас абсолютно не впечатляет. Уберите директора-"металлоломщика". Люди требуют свои деньги, они их заработали", - говорит коллектив.

Инициативная группа также направляла письменные обращения на имя президента Владимира Зеленского, к народным депутатам от партии "Слуга Народа" в Сумской области. Но результата не последовало. Последней надеждой было обращение к Ирине Верещук с требованием инициировать увольнение директора завода Геннадия Майданика, а также способствовать погашению задолженности по заработной плате. Однако и оно осталось без внимания.

"Почему власть не реагирует? Сколько нужно перекрыть трасс, написать писем, чтобы нас услышали? Пока вы бездействуете, завод "рвут на куски". Шесть лет в стране идет война с соседом-агрессором, а наша власть уничтожает пороховой завод и прикрывает тех, кто его вырезает на металлолом", - говорит Максина.

Напомним, в последние годы были открыты десятки уголовных дел по факту хищений и взяток на заводе. Большой резонанс получило расследование Нацполиции деятельности преступной группировки, которая незаконно распродавала порох с завода "Звезда". За последние 8 месяцев было сбыто 4 тонны. 15 июля 2020 года по делу провели 50 обысков на территории 8 областей. Изъяли более полутонны взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и оборудования для их изготовления, а также деньги и документы, при помощи которых злоумышленники легализовали списанную взрывчатку.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верещук обвинили в бездействии в вопросе Шосткинского порохового завода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Писатель больше всего заинтересовался семейной местью и супружеской изменой

Появились коммунальные квартиры

Мать Тараса Шевченко завещала похоронить себя в саду

Приказали глушить европейские и американские радиостанции

Выдали первый толковый украинский словарь

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 61121
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 59851
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 13167
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 10044
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 9990
Политика
Агитационный тур Зеленского оплачивается из карманов украинцев. Это коррупция и админресурс - Комитет избирателей
Агитационный тур Зеленского оплачивается из карманов украинцев. Это коррупция и админресурс - Комитет избирателей Просмотров: 135
Выборы: нардеп от партии Тимошенко раздает замороженную курятину
Выборы: нардеп от партии Тимошенко раздает замороженную курятину Просмотров: 126
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского 2 Просмотров: 747
Хищения в оборонке при прошлой власти: Сытник рассказал новые детали
Хищения в оборонке при прошлой власти: Сытник рассказал новые детали Просмотров: 189
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Голосов: 17446
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua