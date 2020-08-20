Верещук обвинили в бездействии в вопросе Шосткинского порохового завода

Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии. Фото: shostka.info

Коллектив Шосткинского казенного завода "Звезда" заявил о масштабных хищениях на предприятии и обвинил действующую власть в бездействии.

Об этом говорится в видеообращении инициативной группы, опубликованном в фейсбуке.

"Звезда" - одно из старейших предприятий ВПК, входит в государственный концерн Укроборонпром. На протяжении 4 лет сотрудникам не выплачивается зарплата и не засчитывается трудовой стаж. Руководители завода бесконтрольно распродают имущество по цене металлолома. Коллектив несколько раз безрезультатно обращался за помощью к народному депутату, главе подкомитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Ирине Верещук. "Собрать комитет пригласить на него чиновников с Укроборонпрома с Минобороны и нашу инициативную группу наметить пути решения. Это ваша прямая обязанность, вы за это заработную плату получаете", - говорится в обращении.

В феврале 2020 года начальник бюро ТМЦ "Звезды" Наталия Максина и Олег Романовский депутат Шосткинского городского совета приезжали на заседание Комитета ВРУ, однако Верещук и другие члены комитета, выслушав проблему, ничего не предприняли.

"Вы полностью проигнорировали обращения, вы ничего не сделали… Вы приходите к власти, обещаете, но для "Звезды" ничего не меняется. У меня складывается одно впечатление: вы в теме или в доле. Я хочу чтобы вы поняли одно: мы не оставим борьбу за этот завод. Если надо пройти семь кругов ада, чтобы его спасти, мы пройдем. Но только вы встанете вместе с нами. Вы за это отвечаете", - обратилась Максина к Верещук.

После этого обращения на завод все же приехала комиссия в составе представителей Кабмина, Укроборонпрома и местной власти. Однако чиновники встретились только с администрацией завода, проигнорировав ожидающий их коллектив.

"Фарс, который вы устраиваете, нас абсолютно не впечатляет. Уберите директора-"металлоломщика". Люди требуют свои деньги, они их заработали", - говорит коллектив.

Инициативная группа также направляла письменные обращения на имя президента Владимира Зеленского, к народным депутатам от партии "Слуга Народа" в Сумской области. Но результата не последовало. Последней надеждой было обращение к Ирине Верещук с требованием инициировать увольнение директора завода Геннадия Майданика, а также способствовать погашению задолженности по заработной плате. Однако и оно осталось без внимания.

"Почему власть не реагирует? Сколько нужно перекрыть трасс, написать писем, чтобы нас услышали? Пока вы бездействуете, завод "рвут на куски". Шесть лет в стране идет война с соседом-агрессором, а наша власть уничтожает пороховой завод и прикрывает тех, кто его вырезает на металлолом", - говорит Максина.

Напомним, в последние годы были открыты десятки уголовных дел по факту хищений и взяток на заводе. Большой резонанс получило расследование Нацполиции деятельности преступной группировки, которая незаконно распродавала порох с завода "Звезда". За последние 8 месяцев было сбыто 4 тонны. 15 июля 2020 года по делу провели 50 обысков на территории 8 областей. Изъяли более полутонны взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и оборудования для их изготовления, а также деньги и документы, при помощи которых злоумышленники легализовали списанную взрывчатку.