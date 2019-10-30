Венгрия ветировал заявление НАТО по Украине: назвали причину

Венгрия продолжает требовать от Украины изменения образовательного закона о преподавании на государственном языке. Фото: MH / Purger Tamás

Власти Венгрии снова заблокировала совместное заявление послов НАТО по Украине. Ее должны были принять Североатлантический совет, находящийся с визитом в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто, передает Magyar Hírlap.

Венгерская делегация предлагала добавить в заявление требование к Украине по "восстановлением прав" венгерского меньшинства в Закарпатье. Сиярто подчеркнул, что Будапешт не готов "жертвовать закарпатской общиной на алтаре геополитики".

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И другие страны НАТО не согласились на это предложение, поэтому Венгрия заблокировала итоговое заявление.

Блокировка произошло на фоне визита президента России Владимира Путина в Венгрию и в частности встречи Сиярто с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в Будапеште.

Североатлантический совет будет находиться в Украине 30-31 октября, в нее вошли послы всех 29 стран НАТО.

Конфликт между Украиной и Венгрией начался после принятия Верховной Радой нового закона об образовании. 28 сентября 2017-го года в Украине вступил в силу закон "Об образовании". За ним образовательный процесс в учебных заведениях ведется исключительно на государственном языке, но одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках. Ряд стран, в частности Венгрия, раскритиковали закон, который якобы ограничивает права национальных меньшинств.