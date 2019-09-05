Венгрия увидела "гражданскую войну" на Донбассе – Украина выразила протест

Украина выразила жесткий протест Венгрии. Фото: Униан

За высказывания о кризисе "гражданской войны" МИД Украины выразило протест Венгрии.

Представитель венгерского правительства Тристан Азбей заявил, что "в Украине кризис гражданской войны", сообщает пресс-служба МИД.

"На 6-м году российской агрессии недопустимо делать такие заявления. Необходимо придерживаться тех же позиций, что и страны НАТО, членом какого является и эта страна", - говорится в сообщении.

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