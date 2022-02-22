Венгрия прокомментировала ситуацию со введением санкций против России

Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Фото: ua.depositphotos.com

В Венгрии опровергли информацию о нежелании страны голосовать за введение более жестких санкций ЕС против России из-за незаконного признания ею так называемых ЛДНР.

Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, отметили во вторник в посольстве страны в Киеве.

"Мы с удивлением читали новость, согласно которой Венгрия якобы не поддерживает решение ЕС о санкциях в ответ на действия РФ. Эта информация не соответствует действительности. Как объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время сегодняшнего телефонного разговора премьер-министр Виктор Орбан, Венгрия поддерживает суверенитет Украины и полностью поддерживает шаги ЕС", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венгрия направила военных к границе с Украиной

Страна также отвергает любые попытки нарушить отношения Венгрии с ЕС и Украиной.

Сегодня ряд западных СМИ со ссылкой на европейского дипломата распространили информацию, что Венгрия, Италия и Австрия на заседании Комитета постоянных представителей стран Евросоюза не поддержали пакет жестких санкций против России.