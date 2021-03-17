Венедиктову спросили о Медведчуке

Санкции против Медведчука ввели в феврале. Фото: "Радіо Свобода"

В отношении народного депутата от ОПЗЖ, кума президент России Путина Виктора Медведчука есть несколько дел. Об этом сказала журналистам генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Несколько их. Какие из них перспективные - посмотрим. Мы работаем в этом направлении", - заявила.

На вопрос: "Увидим ли подозрение?" ответила:

"По Медведчуку смотрите. Мы разграничиваем санкции и уголовное производство. Там где есть уголовное - это юридические вопросы. Есть ли они? Есть. Расследует ведь не генеральный прокурор. У меня нет таких функций, я никого не допрашиваю. Ко мне приходят органы следствия, показывают, говорят: "Ирина Валентиновна, есть материалы. Посмотрите, надо подписать подозрение ". Я смотрю доказательную базу, если считаю подозрение аргументированным и законным - я это делаю.

На сегодняшний день ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил".

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Генпрокурор сказала, что голосовала за санкции против Медведчука.

"По санкциям были материалы, которые предоставила Служба безопасности. Я считала их обоснованными, я проголосовала", - рассказала.

19 февраля СНБО ввела санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ. СБУ допросила нардепа по фактам, обнародованным в "пленках Суркова".