Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира

Следствие рассматривает более десятка версий покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, две из которых являются основными.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге в Трускавце.
"Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основные версии, но мы не исключаем и обрабатываем другие. У нас более десятка версий, по которым мы работаем", - цитирует генпрокурора "Інтерфакс-Україна"
Венедиктова опровергла информацию, что покушение могло быть постановкой.
"Касательно постановки, я этот вопрос решила для себя сразу же, поскольку это было вопросом номер один, когда я об этом услышала 22 сентября. Именно поэтому я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого еще "скорая" не увезла.
У меня не было ни одного сомнения, что это - не постановка.
И когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость, каким образом совпадает рана с отверстиями на двери.
То есть это не постановка, это было понятно еще 22 сентября", - сказала генпрокурор.
Сам Шефир сегодня находится в Трускавце на "большой фракции" партии "Слуга народа".
Первый помощник президента ответил журналистам, какие направления он курирует в Офисе президента, пишет LB.ua
"Кроме военных, секретных. К секретным документам я не имею допуска, я всегда выхожу, не присутствую при этом. Держусь от этого дальше", - сказал Шефир.
Он рассказал, что приехал чтобы послушать, как реагирует "Слуга народа" на обсуждение плана трансформации Украины.
"Как реагирует, надо обсудить с депутатами нашей фракции, как мы идем в будущее, что мы будем строить, какие государственные программы поддерживать, какие не поддерживаем. Обычная работа", - сказал он.
Шефир добавил, что когда его спрашивали, чем он занимался в последнее время перед покушением, он как "человек с чувством юмора сказал, что в самое последнее время были съемки "Вечернего квартала".
"Ну это шутка, ирония, если некоторые журналисты не понимают иронии. У всех разное чувство юмора. У меня такое", - заявил.
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Об олигархах Шефир сказал, что практически все они знает с 2005 года, поскольку большинство из них являются акционерами телеканалов.
"Я практически со всеми сотрудничаю. Мы готовили программы и для "1+1", и для ТРК "Украина", и для "Нового канала".
Мы выпускаем фильмы в прокат, готовим сериалы, а дальше каналы, идут переговоры, общение.
Но сам вопрос вы задаете: "Вы до сих пор общаетесь?". До сих пор - удивительно это все. Я не занимаюсь экономическими (вопросами), я работаю генеральным продюсером - основное место работы. Да, я меньше внимания этому уделяю, основное внимание в Офисе президента, но хотим мы или нет, там тоже есть работа", - сказал советник Зеленского.
Автомобиль Шефира обстреляли утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области.
Он ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм.
Шефир не пострадал. Водителю досталось две пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.
Рассматривали три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.
Ответ на обстрел авто Сергея Шефира будет сильным, заявил президент Владимир Зеленский.
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