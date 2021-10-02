Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира помощником в мае 2019 года. Фото: president.gov.ua

Следствие рассматривает более десятка версий покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, две из которых являются основными.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге в Трускавце.

"Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основные версии, но мы не исключаем и обрабатываем другие. У нас более десятка версий, по которым мы работаем", - цитирует генпрокурора "Інтерфакс-Україна"

Венедиктова опровергла информацию, что покушение могло быть постановкой.

"Касательно постановки, я этот вопрос решила для себя сразу же, поскольку это было вопросом номер один, когда я об этом услышала 22 сентября. Именно поэтому я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого еще "скорая" не увезла.

У меня не было ни одного сомнения, что это - не постановка.

И когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость, каким образом совпадает рана с отверстиями на двери.

То есть это не постановка, это было понятно еще 22 сентября", - сказала генпрокурор.

Сам Шефир сегодня находится в Трускавце на "большой фракции" партии "Слуга народа".

Первый помощник президента ответил журналистам, какие направления он курирует в Офисе президента, пишет LB.ua

"Кроме военных, секретных. К секретным документам я не имею допуска, я всегда выхожу, не присутствую при этом. Держусь от этого дальше", - сказал Шефир.

Он рассказал, что приехал чтобы послушать, как реагирует "Слуга народа" на обсуждение плана трансформации Украины.

"Как реагирует, надо обсудить с депутатами нашей фракции, как мы идем в будущее, что мы будем строить, какие государственные программы поддерживать, какие не поддерживаем. Обычная работа", - сказал он.

Шефир добавил, что когда его спрашивали, чем он занимался в последнее время перед покушением, он как "человек с чувством юмора сказал, что в самое последнее время были съемки "Вечернего квартала".

"Ну это шутка, ирония, если некоторые журналисты не понимают иронии. У всех разное чувство юмора. У меня такое", - заявил.

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Об олигархах Шефир сказал, что практически все они знает с 2005 года, поскольку большинство из них являются акционерами телеканалов.

"Я практически со всеми сотрудничаю. Мы готовили программы и для "1+1", и для ТРК "Украина", и для "Нового канала".

Мы выпускаем фильмы в прокат, готовим сериалы, а дальше каналы, идут переговоры, общение.

Но сам вопрос вы задаете: "Вы до сих пор общаетесь?". До сих пор - удивительно это все. Я не занимаюсь экономическими (вопросами), я работаю генеральным продюсером - основное место работы. Да, я меньше внимания этому уделяю, основное внимание в Офисе президента, но хотим мы или нет, там тоже есть работа", - сказал советник Зеленского.

Автомобиль Шефира обстреляли утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области. Он ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм. Шефир не пострадал. Водителю досталось две пули. Раненый смог вывести авто из-под огня. Рассматривали три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств. Ответ на обстрел авто Сергея Шефира будет сильным, заявил президент Владимир Зеленский.