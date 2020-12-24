Венедиктова прокомментировала передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ

Венедиктова подтвердила, что подписала апелляционную и кассационную жалобы на решения Печерского и апелляционного судов. Фото: "УНИАН"

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче дела заместителя главы ОП Олега Татарова в СБУ.

Такой комментарий она дала сегодня "Украинской правде".

"На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и самопиар - не помощники в нашем деле. Согласно закону, я взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений по так называемому делу Нацгвардии или Татарова, - сказала Венедиктова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После передачи дела СБУ Татаров пришел в Высший антикоррупционный суд

Она взяла отвод из-за спора о замене группы прокуроров, а потому процессуальные полномочия по делу перешли к ее заместителю Алексею Симоненко.

Венедиктова подтвердила, что подписала апелляционную и кассационную жалобы на решение Печерского и апелляционного судов, но "коллегия судей кассационного уголовного суда в составе ВС оставила решение Печерского суда без изменений".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВАКС отложил избрание меры пресечения Татарову

18 декабря в НАБУ заявили, что сообщили Татарову о подозрении во взяточничестве по делу в отношении квартир Национальной гвардии. По данным директора ведомства Артема Сытника, Татаров, будучи юристом Укрбуда, вместе с владельцем компании Максимом Микитасем дал взятку в виде паркоместа эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД по занижению стоимости жилого комплекса с 81 до 7 млн грн. Сытник раскрыл детали эпизода по Татарову после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова неожиданно сменила группу прокуроров по делу Микитася, из-за чего заместителю председателя ОПУ не успели вручить подозрение. Производство, в котором фигурирует Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро передали в Службу безопасности Украины.