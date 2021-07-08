Венедиктова проигнорировала избиение журналистов в Днепре

 
Ексклюзивы
1/5
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
1 Просмотров: 504
В Украине будут контролировать водителей. Как будут бороться с нарушителями
В Украине будут контролировать водителей. Как будут бороться с нарушителями
Просмотров: 414
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 288
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1017
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1215
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 648
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1008
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 603
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 198
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 2952
Фото
Все фото
7
5
6
11
6
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Отстранили полицейских, которые остановили &quot;слугу&quot; Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Видео
Все видео
Мендель понизили до советников Ермака - СМИ
Мендель понизили до советников Ермака - СМИ
Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций
Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций
Депутат - Шуфричу: "Подойду и дам в зубы"
Депутат - Шуфричу: "Подойду и дам в зубы"
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 540
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2502
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 270
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1152
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2484
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 117
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
четверг, 08 июля 2021 21:16

Венедиктова проигнорировала избиение журналистов в Днепре

  Комментировать

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не ответила на открытое письмо колектива телеканала "ОТВ", чьих сотрудников жестоко избили на месте демонтажа рекламных конструкций в Днепре.

Об этом сообщает "Репортер". Также издание опубликовало текст письма, в котором сотрудники телеканала обратились к генпрокурору с просьбой расследовать факт избиения журналистов во время их профессиональной деятельности.

Напомним, в центре Днепра, 2 июня, на месте незаконного демонтажа рекламных конструкций избили журналистов местных телеканалов, которые приехали освещать неправомерные действия коммунальщиков.

Сотрудники "Муниципальной стражи" во время столкновений применяли газовые баллончики, ножи и огнестрельное оружие. Минимум трех человек ранили холодным оружием. Журналист телеканала "ОТВ" Игорь Гутник был жестоко избит работниками КП. Впоследствии его госпитализировали.

В связи с этим Венедиктову попросили лично взять на контроль случившиеся и вмешаться в ситуацию препятствования профессиональной деятельности журналистов. Коллектив телеканала потребовал защитить их права и осуществить все необходимые мероприятия для установления и наказания виновных. Письмо было отправлено еще 3 июля, но спустя 5 дней никакого ответа не последовало.

"При этом даже на местном уровне областной прокурор Сергей Бижко отказался встретиться с руководством телеканалов, чьи журналисты "попали под раздачу". Совпадение или это скоординированная позиция прокуратуры – закрыть глаза на произвол местной власти во главе с Филатовым и не реагировать на избиение журналистов?" — отмечает издание.

Получается, что Венедиктова отказалась дать оценку вопиющей ситуации, которая произошла в городе 2 июля. Таким образом мер города Борис Филатов еще больше подкрепил мысль о своей безнаказанности.

"Еще один вопрос, которым должна была озадачиться прокуратура – а не много ли берет на себя городская власть, игнорируя судебные постановления о запрете демонтажа бордов и документы о том, что конструкции имеют все разрешительные документы", — сказано в материале.

Прокуратура обязана следить за соблюдением законности, но если даже она закрывает глаза на жестокое избиение журналистов в центре города, то, где тогда искать справедливости? На лицо факт превышения полномочий сотрудниками "Муниципальной варты", но никому нет до этого дела.

 

 

 

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Венедиктова проигнорировала избиение журналистов в Днепре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 9559
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 6948
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4707
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 4059
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 3582
Политика
Показали обложку книги Мендель
Показали обложку книги Мендель Просмотров: 252
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
 1 Просмотров: 513
Мендель понизили до советников Ермака - СМИ
Мендель понизили до советников Ермака - СМИ
 1 Просмотров: 396
Депутаты из "Евросолидарности" и ветераны заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского
Депутаты из "Евросолидарности" и ветераны заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского Просмотров: 198
Зеленский обещал на Банковой музей - вместо этого появился игровой автомат
Зеленский обещал на Банковой музей - вместо этого появился игровой автомат Просмотров: 297
Больше всего комментируют
6
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
3
Краще не ризикувати
3
Члены правления Нафтогаза в убыточном 2020 году получили 600 млн грн награды
2
"Всплыл из вонючего болота прошлого" - министра времен Януковича проталкивают в руководители Мыстецкого арсенала
1
Скандальной Неле Штепе избрали новую меру пресечения. Решение суда удивляет
Голосов: 7637
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть