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среда, 25 ноября 2020 16:39

Венедиктова приказала проверить "Большую стройку" Зеленского касательно преступлений - СМИ

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Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законности при строительстве дорог в рамках программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Копию распоряжения генпрокурорки Ирины Венедиктовой опубликовало издание "Буквы".

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В документе отмечается, что обнародованная информация правоохранительных органов, обращения граждан, а также результаты журналистских расследований свидетельствуют о наличии неоднократных случаев нарушения закона и злоупотреблений при проведении закупок, определение стоимости дорог и материалов, исполнения и приемки работ при строительстве, реконструкции, ремонта и содержание автомобильных дорог.

 

Венедиктова рекомендует прокурорам организовать комплексное изучение указанных вопросов, обратив особое внимание на законность использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство.

Изучению подлежит период с начала 2019 года. Прокуроры должны прислать отчеты в Офис генпрокурора. Рекомендации о том, что именно следует проверить, расписано на 11 страницах, заявляют "Буквы".

Из Фонда борьбы с Covid-19 использовали 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн. На мероприятия в сфере здравоохранения потратили 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн. На строительство дорог перечислили 20,76 млрд грн из предусмотренных 31,45 млрд грн.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов просил Кабмин сократить расходы на ремонт дорог государственного значения на 895,6 млн грн и передать эти средства в регионы на оборудование коек кислородом.

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