Венедиктова подписала подозрение заместителю главы Харьковского облсовета

Преступники требовали деньги за свою помощь в вопросе трудоустройства чиновника. Фото: pixabay.com

Заместителю председателя Харьковского облсовета и адвокату подписали подозрения. Их задержали на взятке.

"Информирую общество о том, что мною были подписаны сообщение о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвоката", - сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Уголовное производство зарегистрировано в начале 2021 года. К этому времени длилось следствие, детективы и прокуроры собирали доказательства.

Во время следственных и процессуальных действий установили, что фигуранты дела требовали деньги за свою помощь в трудоустройстве чиновника, а впоследствии они получили указанные ими суммы.

"Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами", - добавила Венедиктова.

Заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката Национальное антикоррупционное бюро задержало 22 июля. Они требовали 1 млн 50 тыс. грн взятки у главы коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту, сообщили детективы. Деньги им передавали частями. Задержали, когда получали последние 350 тыс. грн.