Венедиктова подала в суд на Соколову

Дело будет рассматривать Печерский районный суд города Киева.

Генеральный прокурорк Ирина Венедиктова подала в суд на телеведущую Янину Соколову. Об этом Соколова сообщила в среду.

Дело касается интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для программы "Стыдно".

В интервью говорится о "6 миллионах долларов кэшем за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского", написала Соколова в Facebook.

Евгений рассказывает о роли Венедиктовой в этом процессе. И о желании генпрокурора это дело "потушить".

Мужчина говорит прямым текстом, что "я утверждаю, что Венедиктова брала взятку за это".

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"Мне странно, видеть иск госпожи генпрокурора и по совместительству "ока государева" против меня как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик".

Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость", - заявила Соколова, обратилась к Венедиктовой: "И прекратите давить на журналистов, активистов и преследовать их в демократической стране. Украина - не Россия. Общение с ОПЗЖ, которые дали голоса за ваше назначение, вижу, сказывается".

Дело будет рассматривать Печерский районный суд города Киева в апреле. Ответчики по делу - Янина Соколова, Евгений Шевченко и ООО "ТРК "Інтеррадіо".

Николай Злочевский - бывший министр экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова. В июне прошлого года НАБУ задокументировало факт дачи $6 млн взятки руководству бюро и бывшему руководителю САП Назару Холодницкому за закрытие дела о нефтегазодобывающей компании Злочевского Burisma. Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года.