Венедиктова отчитается на заседании Рады

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сегодня, 18 февраля, выступит с отчетом на пленарном заседании Верховной Рады.
Ее выступление запланировано ориентировочно на 10.00. Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.
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Вопрос отчета Венедиктовой перед депутатами на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов подняла вице-спикер Елена Кондратюк в связи с расследованием дел Майдана.
17 февраля генпрокурор отчитывалась на заседании правоохранительного комитета парламента. Среди прочего, она отметила, что в марте 2021 реформа прокуратуры будет завершена. Венедиктова также рассказала о ходе конкурса на замещение руководящих должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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