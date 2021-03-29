Венедиктова объявила отбор. Ищут 454 прокуроров

Конкурс будет проходить в 3 этапа. Фото: @pgo.gov.ua

В окружные прокуратуры ищут 454 работников. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в понедельник.

Новые окружные прокуратуры, куда хотят добрать прокуроров, начали работу с 15 марта.

"В первой волне мы планируем заполнить 454 вакансии.

Дала поручение структурным подразделениям Офиса генпрокурора организовать проведение первой части отбора к процессу также привлечены областные прокуратуры. В то же время продолжаются консультации с международными партнерами с целью обеспечения максимально прозрачного конкурсного отбора", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Требования к будущим прокурорам - гражданство Украины, высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 2 лет.

Сначала будет тестирование на знание законодательства. Тех, кто набрал необходимое количество баллов, допустят ко 2 этапу отбора - тестирование на общие способности.

На 3-м этапе кандидаты будут выполнять письменное задание для оценки уровня владения практическими умениями и навыками, пройдут собеседование на соответствие требованиям профессиональной компетентности и добродетели.

Для тех кандидатов, которые покажут лучшие результаты во время испытаний, готовятся мотивационные механизмы карьерного роста, заявляют в Офисе генпрокурора.

В январе завершилась аттестация прокуроров местных прокуратур и военных прокуратур гарнизонов. Из более 6 тыс. успешно прошли экзамены 4064. Аттестация началась в октябре прошлого года. В сентябре 2019-го Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. В прошлом году заработал Офис генерального прокурора во главе с Русланом Рябошапкой. Реформу планировали завершить за 2 года. Количество сотрудников уменьшить с 15 до 10 тыс. В прошлом году в марте парламент уволил Рябошапку и назначил Венедиктову.