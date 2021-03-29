Венедиктова объявила отбор. Ищут 454 прокуроров

 
Ексклюзивы
1/5
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 72
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 108
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 369
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2538
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 387
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 306
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1098
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 738
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
2 Просмотров: 441
Фото
Все фото
6
9
17
6
5
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Вручную и немецкими машинами: показали чистку &quot;раскрашенного&quot; ОП
Вручную и немецкими машинами: показали чистку "раскрашенного" ОП
Возле Офиса президента началось &quot;большое отмывания&quot;
Возле Офиса президента началось "большое отмывания"
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Видео
Все видео
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма за бесценок получили большой нефтяной бизнес - "Схемы"
Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма за бесценок получили большой нефтяной бизнес - "Схемы"
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 387
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1098
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 387
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
2 Просмотров: 441
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 477
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 10:23

Венедиктова объявила отбор. Ищут 454 прокуроров

  Комментировать
Венедиктова объявила отбор. Ищут 454 прокуроров
Конкурс будет проходить в 3 этапа. Фото: @pgo.gov.ua

В окружные прокуратуры ищут 454 работников. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в понедельник.

Новые окружные прокуратуры, куда хотят добрать прокуроров, начали работу с 15 марта.

"В первой волне мы планируем заполнить 454 вакансии.

Дала поручение структурным подразделениям Офиса генпрокурора организовать проведение первой части отбора к процессу также привлечены областные прокуратуры. В то же время продолжаются консультации с международными партнерами с целью обеспечения максимально прозрачного конкурсного отбора", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев

Требования к будущим прокурорам - гражданство Украины, высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 2 лет.

Сначала будет тестирование на знание законодательства. Тех, кто набрал необходимое количество баллов, допустят ко 2 этапу отбора - тестирование на общие способности.

На 3-м этапе кандидаты будут выполнять письменное задание для оценки уровня владения практическими умениями и навыками, пройдут собеседование на соответствие требованиям профессиональной компетентности и добродетели.

Для тех кандидатов, которые покажут лучшие результаты во время испытаний, готовятся мотивационные механизмы карьерного роста, заявляют в Офисе генпрокурора.

В январе завершилась аттестация прокуроров местных прокуратур и военных прокуратур гарнизонов. Из более 6 тыс. успешно прошли экзамены 4064. Аттестация началась в октябре прошлого года.

В сентябре 2019-го Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. В прошлом году заработал Офис генерального прокурора во главе с Русланом Рябошапкой. Реформу планировали завершить за 2 года. Количество сотрудников уменьшить с 15 до 10 тыс. В прошлом году в марте парламент уволил Рябошапку и назначил Венедиктову.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Венедиктова объявила отбор. Ищут 454 прокуроров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света

Делом жизни Ивана Огиенко был перевод Библии

В США опубликовали важный репортаж из украинских сел

Умерла девушка, которую изнасиловали, душили и подожгли в куче мусора

Самое читаемое
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
15
 2 Просмотров: 7992
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 7137
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО Просмотров: 4635
Легенду киевского &quot;Динамо&quot; госпитализировали. Ему тяжело ходить
Легенду киевского "Динамо" госпитализировали. Ему тяжело ходить Просмотров: 3906
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
 Просмотров: 3033
Политика
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
 Просмотров: 396
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
 3 Просмотров: 864
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе 1 Просмотров: 126
Кто лидирует на довыборах в Раду: данные экзит-полов
Кто лидирует на довыборах в Раду: данные экзит-полов Просмотров: 1107
Довыборы в Раду: в ЦИК назвали явку
Довыборы в Раду: в ЦИК назвали явку Просмотров: 198
Больше всего комментируют
11
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
7
Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии
3
Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент
3
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
2
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
Голосов: 6365
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть