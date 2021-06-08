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вторник, 08 июня 2021 12:36

Венецианская комиссия раскритиковала изменения в законе о декларировании

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Венецианская комиссия раскритиковала изменения в законе о декларировании
Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судебного самоуправления, но при этом важно не полагаться на старые органы. facebook.com/Gianni Buquicchio

Венецианская комиссия не поддерживает принятые Радой изменения в законопроекте президента Владимира Зеленского относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации.

Об этом заявил председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время выступления на конференции "Демократия в действии" в Киеве.

"Изменения в законопроекте изменили лишение свободы на ее ограничение, имущество родственников исключили из обязательного декларирования. Это негативные поправки, поэтому мы благодарны президенту Зеленскому за намерение ветировать этот закон", - сказал он.

Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судебного самоуправления, но при этом важно не полагаться на старые органы, которые себя скомпрометировали.

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3 июня 2021-го Верховная Рада вернула наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях. В то же время, народные депутаты проголосовали за поправку "слуги народа" Игоря Фирсы, которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников. Кроме того, теперь указывать имущество, которым пользуется или обладает член семьи, нужно только тогда, когда он сам предоставил такие данные декларанту. Еще одной правкой депутаты отменили ограничения свободы за умышленное непредставление деклараций.

Президент Владимир Зеленский пообещал ветировать инициированный им закон №4651 о декларировании. Причиной называет отсутствие "пропорционального и справедливого наказания за нарушения, связанные с декларированием". Зеленский отметил, что система электронного декларирования была требованием ЕС для введения безвизовых отношений с Украиной.

Конституционный суд 27 октября 2020 признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации.

В декабре 2020-го ответственность за ложь в декларациях восстановили, но заключения не было среди возможного наказания: только штраф, общественные работы и ограничение свободы.

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Дата
08
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