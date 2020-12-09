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четверг, 10 декабря 2020 00:43

Венецианская комиссия прокомментировала скандальное решение КСУ о декларировании доходов

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Венецианская комиссия прокомментировала скандальное решение КСУ о декларировании доходов
Венецианская комиссия вынесла вердикт по реформам в Украине. Фото: Укринформ

Проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна урегулироваться национальным законодательством.

"Создавать или нет, специальный правовой механизм проверки деклараций судей - это не приписывается международными стандартами. И предыдущая модель, когда декларации судей и других государственных служащих проверялись одним органом, является широко распространенной в регионе. Это означает, что выбор наиболее подходящего варианта лежит по национальному законодательству", - говорится в переданном ответе Венецианской комиссии на срочный запрос президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов.

Члены Комиссии констатировали, что Конституция Украины не указывает, какой орган должен проверять декларации госслужащих.

Среди возможных путей реформирования механизма проверки финансовых деклараций судей в Венецианской комиссии предлагают, как один из вариантов, наделить такими полномочиями Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

КСУ в своем решении считает, что проверка деклараций судей осуществляет на них давление.

"Этот аргумент, однако, не ведет к необходимости прекращения ныне существующего механизма проверки деклараций, но, вместе с тем, указывает на необходимость обеспечения соответствующих гарантий против злоупотреблений", - считают эксперты.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование. В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, установление своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

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