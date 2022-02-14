Великобритания работает над пакетом военной помощи для Украины

Великобритания работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины. Фото: REUTERS

Великобритания работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины из-за роста угрозы российского вторжения.

О нем будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Reuters.

Премьер-министр Борис Джонсон совершит поездку в Европу в конце этой недели, чтобы заручиться поддержкой и положить конец противостоянию с Россией. Хотя подробностей о том, какие государства Джонсон посетит не поступало, в его офисе заявили, что он хочет больше взаимодействовать со странами Северной Европы и Балтии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит от Британии реальное оружие для противостояния на море

"Кризис на границе с Украиной достиг критической точки. Вся информация, что мы имеем, свидетельствует о том, что Россия может планировать вторжение в Украину в любой момент", - сообщил представитель правительства.

Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о вторжении до окончания зимних Олимпийских игр 20 февраля. Это станет крупнейшим кризисом безопасности в Европе за последние десятилетия.

9 февраля Великобритания передала Украине очередной груз военной помощи - снаряжение, в том числе бронежилеты и шлемы. В январе были доставлены британские противотанковые системы NLAW. Позже прилетели британские военные.