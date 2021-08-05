Великобритания подарит Украине два противоминных корабля

Украине предоставят два противоминных корабля. Фото: РБК

Великобритания передаст ВМС Украины два противоминных корабля класса Sandown "Ремзи" и "Блит".

Они завершили службу в рядах британских ВМС, сообщает пресс-служба Королевского флота.

"Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длиной в 175 000 миль на протяжении 21 года для "Ремзи", и 185 000 миль за 20 лет для "Блит", поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря. "Блит" и "Ремзи" будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины", - говорится в сообщении.

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С 28 июня по 10 июля 2021 в Черном море и прибрежных районах на территории Украины прошли самые масштабные за 24-летнюю историю учения Sea Breeze. Украина и США совместно провели учения при участии и поддержке 32 стран.