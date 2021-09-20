Великобритания осудила выборы в Госдуму РФ в Крыму

Великобритания осуждает проведение выборов в Госдуму России на суверенной территории Украины.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании, передает Европейская правда.
"Выборы в Думу 17-19 сентября является серьезным шагом назад для демократических свобод в России. Меры, принятые российскими властями с целью подавление независимых СМИ и устранения оппозиционных кандидатов от участия в выборах, противоречат международным обязательствам , которые Россия взяла на себя", - сказано в заявлении.
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Великобритания также разочарована чрезмерными ограничениями, которые Россия создала для наблюдателей за выборами, в частности для международных наблюдателей, которые являются главным элементом демократического контроля.
"Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и повторяем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и нелегитимной, и остается такой по сей день", - говорится в заявлении.
В России с 17 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там Украинская массово выдавали российские паспорта.
Соединенные Штаты Америки отказались признать выборы в Госдуму России на временно оккупированных территориях Украины.
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