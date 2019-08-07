Ведомство Матиоса могут закрыть

"Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая подлежит изменениям", - Рябошапка. ФОТО: Газета "День"

Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит "необходимости" существования военной прокуратуры.

"Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости существования военной прокуратуры", - сказал Рябошапка в интервью "24 каналу".

Он высказал мнение, что главный военный прокурор Анатолий Матиос настаивает на создании военной вертикали - прокуратуры, судов, юстиции. Сам Рябошапка с этим не согласен - "не думаю, что в этом есть необходимость".

Заместитель Богдана добавил, что прокуратуру надо переориентировать на защиту людей и бизнеса, а не "крышевание преступности". Все органы прокуратуры собираются обновлять, в местные создать механизм качественного отбора кадров.

"Это именно тот сектор, где мы ожидаем очень большое сопротивление. Но думаю, что мы справимся с этим", - отметил он.

Руслан Рябошапка в Офисе президента отвечает за правовой блок и отношения президента с судами. В июле медиа сообщали, что в команде Владимира Зеленского хотят уволить Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора. Он работает главным военным прокурором с августа 2017-го.