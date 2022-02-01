Важный шаг в сдерживании агрессии России – в МИД прокомментировали заседание Совета безопасности ООН

 
Ексклюзивы
1/5
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 1701
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 1971
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
1 Просмотров: 8496
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 6724
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3150
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2313
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1431
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1449
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2799
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
8
3
7
14
4
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
В Украину прибыла министр обороны Канады
В Украину прибыла министр обороны Канады
&quot;Квартал&quot; насаждает &quot;русский мир&quot; – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
НАБУ поймало &quot;слугу народа&quot; Кузьминых на крупной взятке
НАБУ поймало "слугу народа" Кузьминых на крупной взятке
Видео
Все видео
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1 Просмотров: 846
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 927
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6885
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1629
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1602
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 252
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
вторник, 01 февраля 2022 07:23

Важный шаг в сдерживании агрессии России – в МИД прокомментировали заседание Совета безопасности ООН

  Комментировать
Важный шаг в сдерживании агрессии России – в МИД прокомментировали заседание Совета безопасности ООН
Большинство членов СБ ООН выступили против агрессии России. Фото: Reuters

Заседание Совбеза ООН стало важным шагом в сдерживании агрессии России против Украины.

Об этом идет речь в комментарии МИД Украины.

"Дискуссия четко показала позиции и подходы членов международного сообщества и руководства ООН по поводу самого серьезного кризиса безопасности в Европе, созданного в результате временной оккупации Россией Крыма и осуществления ею вооруженной агрессии на Донбассе", - говорится в сообщении.

На Совбезе засвидетельствовали принципиальную позицию подавляющего большинства членов СБ ООН по поводу неприемлемости наращивания российских наступательных вооружений, сил и средств на границе.

"Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица четко заявил, что наше государство не собирается совершать какую-либо наступательную операцию или в зоне украинско-российского вооруженного конфликта на Донбассе, или на границе с РФ, и сделает все возможное, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", - говорится в комментарии.

Украина требует от РФ подтверждения практическими действиями заявлений об отсутствии намерений расширять вооруженную агрессию против Украины.

Заявление российской делегации о нежелании видеть Украину в НАТО следует вопреки суверенному праву нашего государства выбирать собственные меры безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эстония призвала Германию помочь Украине защититься от РФ

"Попытки отдельных членов Совета Безопасности представить обсуждение как противостояние США и РФ не что иное, чем попытка увести внимание международного сообщества от агрессивных действий РФ против Украины и Европы в целом. Считаем выход российского постпреда из зала до завершения заседания не только неуважением к обсуждаемому вопросу, но и пренебрежительным отношением к Совету безопасности ООН как органу, призванному рассматривать угрозы международному миру и безопасности", - подытожили в МИД.

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден заявил, что возможное вторжение России в Украину может изменить мир. Если Российская Федерация все же пойдет на такой шаг, ее ждут серьезные последствия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Важный шаг в сдерживании агрессии России – в МИД прокомментировали заседание Совета безопасности ООН». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

Самое читаемое
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 3 Просмотров: 34087
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 30951
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов Просмотров: 16362
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 3 Просмотров: 9270
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 1 Просмотров: 8496
Политика
Украина готова мобилизовать до 2,5 миллионов человек
Украина готова мобилизовать до 2,5 миллионов человек Просмотров: 369
Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"
Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена" Просмотров: 198
В СНБО объяснили, почему Украина не будет забирать оккупированные территории военным путем
В СНБО объяснили, почему Украина не будет забирать оккупированные территории военным путем Просмотров: 450
Мы готовы ответить на военные безобразия России - Данилов
Мы готовы ответить на военные безобразия России - Данилов Просмотров: 342
Выполнение Минских соглашений спровоцирует хаос в стране – Данилов
Выполнение Минских соглашений спровоцирует хаос в стране – Данилов Просмотров: 369
Больше всего комментируют
3
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
3
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
3
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
Голосов: 1062
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть