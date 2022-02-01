Важный шаг в сдерживании агрессии России – в МИД прокомментировали заседание Совета безопасности ООН

Большинство членов СБ ООН выступили против агрессии России. Фото: Reuters

Заседание Совбеза ООН стало важным шагом в сдерживании агрессии России против Украины.

Об этом идет речь в комментарии МИД Украины.

"Дискуссия четко показала позиции и подходы членов международного сообщества и руководства ООН по поводу самого серьезного кризиса безопасности в Европе, созданного в результате временной оккупации Россией Крыма и осуществления ею вооруженной агрессии на Донбассе", - говорится в сообщении.

На Совбезе засвидетельствовали принципиальную позицию подавляющего большинства членов СБ ООН по поводу неприемлемости наращивания российских наступательных вооружений, сил и средств на границе.

"Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица четко заявил, что наше государство не собирается совершать какую-либо наступательную операцию или в зоне украинско-российского вооруженного конфликта на Донбассе, или на границе с РФ, и сделает все возможное, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", - говорится в комментарии.

Украина требует от РФ подтверждения практическими действиями заявлений об отсутствии намерений расширять вооруженную агрессию против Украины.

Заявление российской делегации о нежелании видеть Украину в НАТО следует вопреки суверенному праву нашего государства выбирать собственные меры безопасности.

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"Попытки отдельных членов Совета Безопасности представить обсуждение как противостояние США и РФ не что иное, чем попытка увести внимание международного сообщества от агрессивных действий РФ против Украины и Европы в целом. Считаем выход российского постпреда из зала до завершения заседания не только неуважением к обсуждаемому вопросу, но и пренебрежительным отношением к Совету безопасности ООН как органу, призванному рассматривать угрозы международному миру и безопасности", - подытожили в МИД.

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден заявил, что возможное вторжение России в Украину может изменить мир. Если Российская Федерация все же пойдет на такой шаг, ее ждут серьезные последствия.