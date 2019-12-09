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понедельник, 09 декабря 2019 21:18

Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
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В ОП проходит второй день акции "Варта на Банковой". Фото: София Староконь
В ОП проходит второй день акции "Варта на Банковой". Фото: София Староконь
В ОП проходит второй день акции "Варта на Банковой". Фото: София Староконь
В ОП проходит второй день акции "Варта на Банковой". Фото: София Староконь
В ОП проходит второй день акции "Варта на Банковой". Фото: София Староконь

В Киеве возле Офиса президента в понедельник, 9 декабря, проходит второй день акции "Варта на Банковой".

Сейчас под ОП около тысячи человек. При этом попасть на мероприятие можно только через металлодетекторы, из-за этого образовались большие очереди на входе. Об этом с места события сообщает корреспондент Gazeta.ua София Староконь.

Активисты ждут новостей из Парижа. При этом они отмечают, что наилучшим окончаниям будет отсутствие результатов.

"Украинцы осознают, что эта встреча может трагически закончиться. Лучший исход Парижа - это никакого результата. Если Зеленский ничего не привезет - это будет лучшее, что может быть", - сказал лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.

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Он уверен, что Зеленскому не удастся решить все в пользу Украины.

"Есть закон об особом статусе Донбасса, который написан под диктовку Кремля. Он вошел в Минские соглашения, и полностью устраивает Путина. Поэтому для российского президента абсолютно логично сохранить статус-кво, или достичь еще больших уступок со стороны Украины. Москва вряд ли будет ослаблять свои позиции. Поэтому мы осознаем, что Зеленскому не удастся решить все в пользу Украины", - отметил Тягнибок.

Со сцены постоянно выступают с речью. Также активисты провели молебен, которую зачитал отец Дмитрий.

Акцию "Варта на Банковой" организовали за "нормандский саммит", который 9 декабря проходит в Париже. В переговорах принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрона. Цель активистов - не допустить сдачу национальных интересов Украины.

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09
декабря

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