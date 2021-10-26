"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации

Все зависит от сознания граждан, сказал секретарь СНБО.

Смертность от коронавируса растет. Нужны рекорды по вакцинации.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала ICTV.

На вопрос, есть ли риск всеукраинского локдауна, Данилов ответил:

"Это зависит от сознания наших граждан. Я не знаю, как еще объяснять. Вам жить или на кладбище? Выбирайте. У нас на сегодняшний день более 60 тысяч человек погибли именно от ковида. Нам бы не хотелось, чтобы наши прогнозы сбылись. Мы можем пересечь отметку в тысячу человек (смерти за сутки. –-Gazeta.ua). В минувший четверг 614 человек умерли от ковида. Это был рекорд. Нам таких рекордов не нужно. Нам нужны рекорды по вакцинации".

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За сутки 26 октября от коронавируса скончались 734 человека. Это наибольшее количество с начала пандемии. С начала вакцинальной кампании получили одну дозу более 9,1 млн человек, полностью вакцинированы более 7 млн человек.