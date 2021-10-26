В Украине более 7 млн человек получили две дозы Covid-вакцин

За минувшие сутки, 25 октября, в Украине иммунизировали от коронавируса почти 255 тыс. человек.

От начала кампании по вакцинации сделали более 16 млн Covid-прививок, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Вакцинированных украинцев, получивших две дозы препарата, уже более 7 млн.

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"25 августа привили 254 920 человек. Одну дозу получили 185 786 человек, полностью иммунизированы - 69 134 человека. 94% госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе - не вакцинированы", - говорится в сообщении.

С начала вакцинации в Украине первую дозу получили 9 151 478 человек, двумя дозами привили 7 058 802 гражданина. В общей сложности сделали 16 210 280 прививок.

Автор: Минздрав Украины Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, подчеркивают в Минздраве.

В Украине стремительно ухудшается Covid-ситуация. За прошедшие сутки в стране зафиксировали очередной рекорд смертности за сутки - 734 человека. Это больше всего с начала пандемии в Украине. Обнаружили также 19 120 инфицированных, 9738 человек выздоровели, 2939 человек госпитализировали. За все время пандемии в Украине заболели 2 803 159 человек. Летальных исходов – 64 936.