В Украине антирекорд смертности от коронавируса

За сутки 26 октября от коронавируса скончались 734 человека. Это наибольше с начала пандемии.
У 19 120 людей обнаружили болезнь, 2 939 человек госпитализировали, сообщает пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболели 2 803 159 человек. Летальных исходов – 64 936.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1135 случаев;
Винницкая область – 394 случая;
Волынская область – 555 случаев;
Днепропетровская область – 1760 случаев;
Донецкая область – 1015 случаев;
Житомирская область – 286 случаев;
Закарпатская область – 255 случаев;
Запорожская область – 1335 случаев;
Ивано-Франковская область – 298 случаев;
Киевская область – 787 случаев;
Кировоградская область – 40 случаев;
Луганская область – 550 случаев;
Львовская область – 1104 случаев;
Николаевская область – 508 случаев;
Одесская область – 1605 случаев;
Полтавская область – 889 случаев;
Ровенская область – 738 случаев;
Сумская область – 669 случаев;
Тернопольская область – 413 случаев;
Харьковская область – 1255 случаев;
Херсонская область – 1222 случая;
Хмельницкая область – 415 случаев;
Черкасская область – 878 случаев;
Черновицкая область – 689 случаев;
Черниговская область – 325 случаев.
Херсонская область первой в Украине попала в красную зону карантина. Жесткие ограничения там начали действовать с 15 октября. Запасов медицинского кислорода в области хватит только на трое суток. Ежесуточно в регионе используют почти 15 т медкислорода.
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