В Украине антирекорд смертности от коронавируса

Автор: facebook.com/moz.ukr За время пандемии в Украине умерло 64 936 человек

За сутки 26 октября от коронавируса скончались 734 человека. Это наибольше с начала пандемии.

У 19 120 людей обнаружили болезнь, 2 939 человек госпитализировали, сообщает пресс-служба Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 2 803 159 человек. Летальных исходов – 64 936.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1135 случаев;

Винницкая область – 394 случая;

Волынская область – 555 случаев;

Днепропетровская область – 1760 случаев;

Донецкая область – 1015 случаев;

Житомирская область – 286 случаев;

Закарпатская область – 255 случаев;

Запорожская область – 1335 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область – 787 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 550 случаев;

Львовская область – 1104 случаев;

Николаевская область – 508 случаев;

Одесская область – 1605 случаев;

Полтавская область – 889 случаев;

Ровенская область – 738 случаев;

Сумская область – 669 случаев;

Тернопольская область – 413 случаев;

Харьковская область – 1255 случаев;

Херсонская область – 1222 случая;

Хмельницкая область – 415 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 689 случаев;

Черниговская область – 325 случаев.

Херсонская область первой в Украине попала в красную зону карантина. Жесткие ограничения там начали действовать с 15 октября. Запасов медицинского кислорода в области хватит только на трое суток. Ежесуточно в регионе используют почти 15 т медкислорода.