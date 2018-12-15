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суббота, 15 декабря 2018 22:10

Вакарчука вдохновило создание поместной церкви

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Вакарчука вдохновило создание поместной церкви
Объединительный собор показал пример для великой цели, считает Святослав Вакарчук.

События Собора является примером объединения для украинцев. Об этом в Twiiter написал лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Создание Украинской поместной автокефальной православной церкви, и выбор ее Предстоятеля -з наковые события не только для Украины церковной, но и для всех нас. Важнейшим следствием сегодняшнего Собора, по моему мнению, есть пример объединения для великой цели. Этот пример вдохновляет" , - отметил Вакарчук.

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Новоизбранный глава Украинской православной церкви Епифаний назвал 15 декабря историческим событием, когда украинские православные объединились. Об этом он заявил на Софиевской площади.

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Дата
16
декабря

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