Вакарчука вдохновило создание поместной церкви

Объединительный собор показал пример для великой цели, считает Святослав Вакарчук.

События Собора является примером объединения для украинцев. Об этом в Twiiter написал лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Создание Украинской поместной автокефальной православной церкви, и выбор ее Предстоятеля -з наковые события не только для Украины церковной, но и для всех нас. Важнейшим следствием сегодняшнего Собора, по моему мнению, есть пример объединения для великой цели. Этот пример вдохновляет" , - отметил Вакарчук.

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Новоизбранный глава Украинской православной церкви Епифаний назвал 15 декабря историческим событием, когда украинские православные объединились. Об этом он заявил на Софиевской площади.