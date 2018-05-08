Вакарчука назвали планом Москвы, Пинчука и Порошенко

Святослав Вакарчук в последних опросах попадает в тройку лидеров президентской гонки. Фото: inlviv.in.ua

Участие лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука в президентской гонке в 2019 году будет работать на руку нынешнему главе государства Петру Порошенко.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал мэр Глухова Мишель Терещенко.

"Это - план Москвы, Пинчука и Порошенко. Петру Алексеевичу нужны люди, которые будут съедать электорат его оппонентов. Вакарчук и Кличко - это технические кандидаты Порошенко. Хотя народ будет думать: "Это - новое лицо, это - супер".

Сейчас есть два реальных претендента на победу на выборах в следующем году - Тимошенко и Порошенко", - отметил Терещенко.

При этом никто из них не будет выгоден Украине, подчеркнул мэр Глухова.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

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