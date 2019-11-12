Вакарчук - Зеленскому: "Будь мужественным"

Большинство украинцев не поддерживают "специальный статус" Донбасса, под которым кроется федерализация, говорит Вакарчук.

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Владимиру Зеленскому быть мужественным и согласовать план деоккупации Донбасса и Крыма.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах.

"План, с которым должны ехать на переговоры, должно поддерживать большинство украинцев. Сегодня Минские договоренности или на условиях федерализации "специальный статус" Донбасса не поддерживает большинство украинцев. А статус-кво и усиление Украины, прежде чем мы будем возвращать территории, поддерживает большое количество украинцев.

Не может власть быть сильной, когда она не опирается на план, который поддерживают все. Поэтому в этом зале нужно создать новый план и обсудить его со всеми, командой президента. И не бояться озвучивать его в слух", - сказал нардеп.

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"Минские условия, так как они прописаны, прямо ведут Украину к риску потери суверенитета и независимости. Есть путь остановить ситуацию, так как она есть, не отказываясь ни на секунду от наших территорий, людей. Укрепляя украинскую армию, экономику, проводя те реформы. И через какой-то момент ситуация точно изменится в нашу пользу", - заявил Вакарчук.

"73% поддержали президента. Он должен иметь мужество, силу и свое политическое видение сказать "Мы сделаем это так, так и так". Почему когда мы говорим о других вещах, о назначении правительства, другие законы, они говорят "Все, что делали перед тем было плохо". А как только речь идет о Минских договоренностях, они говорят "Ну это же при Порошенко они были созданы, то мы должны их выполнять". Все остальные они не должны, а это почему-то должны.

Пора четко сказать: "У нас должен быть свой собственный план", - добавил Вакарчук.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о пунктах документа, который ожидается одобрить на встрече руководителей стран "нормандского формата" (Украины, России, Франции и Германии).