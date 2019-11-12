У Пристайко подготовили документ к саммиту в "нормандском формате"

Россия хочет конкретных договоренностей по итогам встречи в нормандском формате, поэтому украинские дипломаты подготовили проект возможного резюме саммита. Фото - Главком

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о пунктах документа, который ожидается одобрить на встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Франции и Германии).

Этот документ перечисляет лишь то, что планируется достичь во время разговора, заявил Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В частности, он назвал основные пункты этого документа. В первом пункте говорится, что лидеры встретились определенного числа, но дата окончательно не определена.

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"Второй пункт: лидеры отметили прогресс в направлении разведения, лидеры отметили прогресс в направлении применения "формулы Штайнмайера" и лидеры предлагают своим министрам иностранных дел, или кто будет назначен, продвигаться по этому пути и продемонстрировать прогресс в таких следующих направлениях. Это тот документ, который в простой форме был обсужден. Ничего больше мы не согласовывали", - сказал Пристайко.

Он также напомнил, что 2 сентября 2019 в Берлине на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" обсуждались лишь два условия для встречи лидеров - применение "формулы Штайнмайера" и разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Никакого третьего условия не обсуждали.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас сообщил, что сейчас ведется подготовка к саммиту в "нормандском" формате. Он также отметил, что воплощаются в жизнь договоренностей в рамках Минского процесса и хочет использовать эту динамику для организации встречи четырех стран.