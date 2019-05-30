Вакарчук заявил о беспрецедентном решении

Партия Вакарчука идет на округа. Фото: Facebook

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предлагает волонтерам становиться членами списка и кандидатами в народные депутаты в округах.

Об этом он заявил в видеообращении.

Вакарчук заявил о "беспрецедентном для украинской политики решении".

"Мы предлагаем нашим волонтерам становиться участниками нашего предвыборного списка, с которым мы пойдем на выборы в Верховную Раду.

Мы уже отобрали более 50 очень интересных и достойных кандидатов. И это только начало. Среди них много лидеров, готовых бороться от нашего имени в мажоритарных округах", - сказал музыкант.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.