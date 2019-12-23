Вакарчук выступал на новогоднем корпоративе

Вне работы политик зарабатывает музыкой.

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук вместе с группой "Океан Эльзы" выступал на новогоднем корпоративе в Беларуси.

Об этом сообщили в партии в понедельник.

"Сегодня наши "преданные поклонники" со ссылкой на анонимный телеграмм канал говорят, что Святослав Вакарчук в субботу был в Минске концерт.

Да, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании.

Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", - заявили в политсиле.

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На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля партия "Голос" Святослава Вакарчука преодолела 5% барьер. Политсила имеет в парламенте фракцию из 20 нардепов.