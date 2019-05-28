Вакарчук сделал заявление об объединении с другими партиями

Святослав Вакарчук не собирается объединять свою партию с другими.

Партия "Голос" не будет объединяться на выборах с другими политсилами.

Об этом заявил ее лидер Святослав Вакарчук в Twitter.

"Здесь кое-кто пытается нас без нас женить. Так вот, чтобы расставить все точки над i, официально заявляю: партия "Голос" не собирается объединяться на выборах с никакими политическим брендами. Нас интересуют люди.

Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу", - сказал Вакарчук.

Партія #Голос не об'єднується з політичними брендами. Ми готові об'єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами! #ГолосЗмін pic.twitter.com/kwCFf1PKBK — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 28 травня 2019 р.

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16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос".