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понедельник, 10 июня 2019 23:36

Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому

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Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому
Президент Владимир Зеленский должен был заставить Верховную Раду отменить мажоритарку, говорит Святослав Вакарчук.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук упрекнул президента Владимира Зеленского, что тот не дожал парламент устранить мажоритарную систему выборов

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Считаю, что сегодня нынешняя власть, в том числе президент, должен был сделать все, чтобы этот парламент заставить отменить этот закон (о выборах. - Gazeta.ua). Потому что это коррупция, рассадник тотальной безответственности. Это то, что унижает людей. Насколько мы отстаем политически и экономически от того, что у нас до сих пор существует мажоритарка", - сказал музыкант.

Вакарчук заявил, что его партия "как только придет к власти, сделает все, чтобы мажоратирка, как позорное явление исчезло навсегда из истории".

Также Вакарчук сравнил парламент с сериалом "Игра престолов".

"Многие члены нашего парламента готовы на низкие вещи ради денег. Подставляют друг друга. Не голосуют за один закон специально, чтобы подставить другую фракцию. Ставят подножки друг другу. Это не работа слаженной команды на будущее страны", - сказал он.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.

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