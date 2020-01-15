Вакарчук рассказал, почему на праздники полетел в Таиланд

"Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев", - Вакарчук. ФОТО: Facebook-страница Святослава Вакарчука

Депутат партии "Голос" Святослав Вакарчук полетел на праздники в Таиланд, потому что туда "ездит большинство украинцев".

Об этом он рассказал в комментарии "Радио Свобода".

"Да, я ездил в Таиланд. Я был там несколько дней (в районе недели).

Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и обратно рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ ".

О проведенных праздниках рассказали и другие депутаты.

Александр Корниенко из "Слуги народа" поехал в Черкасскую область, где "посещал энергетические места Холодный Яр, например".

Его коллега по фракции Роман Грищук следил за режимом ребенка:

"Ребенок плакал, с ребенком сидели. Но мы были в гостях у сестры в Анталии вместе с родителями. Так как ребенок маленький, его надо вкладывать и следить за режимом, просто встретили Новый год и все, это не было какое-то помпезное праздник" .

Виктор Медведчук с "Оппозиционным платформы - За жизнь" - в Закарпатье, где встречает Новый год уже 10-12 лет.

Владимир Вятрович с "Европейской солидарности" на Рождество ездил на Львовщину.

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Святослав Юрчишин с "Голоса" с детьми решил съездить в замок-музей Радомысль в Житомирской области.

"Единственное, что не дочитали на сайте (там очень сложно написано), что он работает только с пятницы по воскресенье, и поэтому мы поцеловали ручку, потому что приехали в четверг. Но мы не расстроились и поехали в музей космонавтики в Житомире. А все - остальные народные праздники, Новый год с друзьями в Киеве".

Президента на новогодние праздники замечали дважды - на горнолыжном курорте Буковель и в Омане. С 14 января депутаты работают в сессионном зале.